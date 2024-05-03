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رياضة

زيادة قوائم منتخبات "يورو 2024" إلى 26 لاعبا

Lebanon 24
03-05-2024 | 23:00
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سيكون بمقدور المنتخبات الـ24 في كأس أوروبا المقررة في ألمانيا هذا الصيف، خوض البطولة بتشكيلة تصل إلى 26 لاعبا عوضا عن 23، وفق ما كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسيسمح لجميع أعضاء المنتخب (الـ26) بالتواجد على لائحة المباريات، خلافا لنهائيات النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021 حين سمح بـ26 لاعبا لكن مع إدراج 23 فقط على لائحة المباريات على أن يجلس اللاعبون الثلاثة الباقون في المدرجات.
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وجاء السماح بـ26 لاعبا في كأس أوروبا الماضية بسبب جائحة كوفيد والمضاعفات المحتملة لإصابة أعضاء الفريق بالفيروس.

كما سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مونديال 2022 بتشكيلة موسعة لأن النهائيات أقيمت في منتصف الموسم الأوروبي حيث يلعب غالبية اللاعبين البارزين.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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