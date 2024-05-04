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رياضة

أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة كورتوا في مباراة الريال اليوم

Lebanon 24
04-05-2024 | 01:00
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أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن حارس الفريق تيبو كورتوا جاهز لخوض مباراته الأولى هذا الموسم أمام قادش في الدوري الإسباني اليوم السبت بعد عودته من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ولم يخض كورتوا البالغ من العمر 31 عاما أي مباراة منذ إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى في آب 2023، قبل يومين من أول مباراة لريال مدريد هذا الموسم.
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وتعرض الحارس الدولي البلجيكي في آذار الماضي لإصابة ثانية وهذه المرة بتمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى عندما كان يستعد للعودة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة عشية مواجهة قادش، عن الحارس المخضرم الذي ساعد ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا 2022، إن "كورتوا بخير. سيلعب غدا بعد فترة غياب طويلة جدا".

كما أكد أنشيلوتي أن حارس المرمى أندريه لونين، الذي تألق كبديل لكورتوا، سيعود إلى حراسة المرمى خلال مواجهة بايرن ميونخ الأربعاء المقبل في مباراة الإياب بعد التعادل 2-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.(روسيا اليوم)

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