"ألعاب نارية" تكلف مشجعي فريق فرنسي مليون يورو.. إليكم السبب

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قام محامو نادي مونبيلييه الفرنسي بمطالبة مشجعين اثنين بدفع أكثر من مليون يورو نظير الأضرار التي تسببا بها بخوض مباراة كليرمونت فوت خلف أبواب مغلقة.وتعود الحادثة إلى 8 تشرين الأول الماضي عندما كان مونبيلييه متقدما على كليرمونت فوت 4 – 2 قبل أن تلقى ألعابا نارية تجاه حارس كليرمونت موري دياو الذي أخرج من الملعب على النقالة وبسبب تلك الحادثة اضطر الفريقان إلى اللعب مجددا خلف أبواب مغلقة أواخر تشرين الماضي وانتهت بالتعادل 1 – 1 بينما خصمت رابطة الدوري الفرنسي نقطة من مونبيلييه بسبب الأحداث.وبحسب "وكالة الأنباء الفرنسية" قام نادي مونبيلييه عبر محاميه باحتساب تكلفة الأضرار التي خلفتها الألعاب النارية وبلغت 515 ألف يورو، وهي تشمل الخسائر ببع خلف أبواب معلقة والإيقاف الجزئي للمدرج لمباراتين وحقوق النقل التلفزيوني.ويطلب النادي من مشجعين اثنين متهمان بإلقاء الألعاب النارية، بسداد المبلغ فيما ستصدر المحكمة حكمها في القصية في 16 أيار الجاري. (العربية)