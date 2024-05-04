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رياضة

أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي.. نجم ليفربول السابق يشن هجوما على محمد صلاح

Lebanon 24
04-05-2024 | 04:00
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في تصريح لافت، شنّ نجم نادي ليفربول الإنكليزي السابق، غرايم سونيس، هجوما لاذعا على الدولي المصري محمد صلاح واصفا إياه بأحد "أكثر اللاعبين أنانية".

ووقعت مشادة كلامية بين مدرب ليفربول يورغن كلوب ومحمد صلاح على خط التماس خلال تعادل "الريدز" 2-2 مع وست هام يوم السبت الماضي.
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وشهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدربه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهت بتدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

وفي مقابلة مع برنامج Three Up Front، قال سونيس إن صلاح "سيغادر ليفربول. كان رائعا مع النادي، ولكن إن رحل إلى الدوري السعودي فسيكون أكبر نجم في العالم".

وأضاف سونيس: "لا شك أن لديه رأيا استثنائيا عن نفسه يخصه، وسيكون غاضبا بلا شك لعدم بدء المباراة ضد وست هام الأسبوع الماضي".

وتابع: "أرى أن موقفه مع كلوب كان بمثابة ردة فعل على إشراكه قبل عشر دقائق فقط من نهاية اللقاء، لقد كان اللاعب أكثر حدةً من المدرب في تلك المواجهة".

وشدد على أن "صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي. حتى قبل تلك المباراة، عندما يقوم كلوب باستبداله، فإنه لا يكون سعيدا بذلك".(سكاي نيوز)

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