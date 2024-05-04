استجاب لمطالب الفرق المشاركة.. "يويفا" يعلن زيادة عدد اللاعبين في يورو 2024

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اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم(يويفا)قراراً جديداً قبل انطلاق بطولة يورو 2024، واستجاب لطلبات المنتخبات التي ستشارك في البطولة، التي تستضيفها ألمانيا في الصيف الحالي، خلال الفترة من 14 حزيران وحتى 14 تموز، بمشاركة 24 منتخباً موزعين على 6 مجموعات، وذلك بحضور منتخب إيطاليا بطل النسخة الماضية، بالإضافة إلى بقية منتخبات الكبيرة في القارة العجوز على غرار ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال.وبحسب تقارير صحفية، فإن الاتحاد قرّر رفع عدد لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" من 23 إلى 26 لاعباً، وسيتم تطبيق هذا القرار لأول مرة في البطولة التي ستقام في ألمانيا هذا الصيف.ولم يقتصر قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على استدعاء هذا العدد من اللاعبين فقط خلافاً لنهائيات النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021، حين سُمِح بـ26 لاعباً لكن مع إدراج 23 فقط على لائحة المباريات على أن يجلس اللاعبون الثلاثة الباقون على المدرجات، بل سمح بأن يكونوا جميعاً حاضرين ضمن قائمة المباراة، غير أن الإشكال يبقى في عدم مسايرة هذا القرارِ الواقعَ، إذ إنه لن يكون بالإمكان زيادة عدد مقاعد البدلاء، وبهذا سيضطر كل منتخب لأن يجد حلاً لهذه المشكلة عبر توفير مقاعد منفردة، في حين يُمنع جلوس أي لاعب في مدرجات الملعب.وجاء السماح بـ26 لاعباً في كأس أوروبا الماضية، بسبب جائحة كوفيد- 19 والمضاعفات المحتملة لإصابة أعضاء الفريق بالفيروس، كما سمح الدولي للعبة "فيفا" في مونديال 2022 بتشكيلة موسعة، لأن النهائيات أقيمت في منتصف الموسم الأوروبي حيث يلعب غالبية اللاعبين البارزين، وهذا ما استغله بعض المنتخبات مثل فرنسا، حيث استدعى المدير الفني ديديه ديشان قائمة تضم 26 لاعباً، وبفضلهم بلغ المباراة النهائية، قبل أن يخسر اللقب لصالح المنتخب الأرجنتيني عبر ركلات الترجيح في استاد لوسيل بالعاصمة الدوحة.وبالرغم من هذا القرار، الا أن الزيادة ليست إلزامية على المنتخبات، ولكن سيتعين على كل منتخب ابلاغ الاتحاد بقائمته النهائية سواء كانت 26 لاعباً، أو 23 بحد أقصى يوم 7 حزيران المقبل أي قبل سبعة أيام من بداية البطولة القارية، وفق بيان الاتحاد الأوروبي.ويبقى أن نرى ما إذا كان جميع مدربي المنتخبات سيختارون الحد الأقصى المسموح به لعدد اللاعبين.جدير بالذكر أن بطولة يورو 2024، ستبدأ في 14 حزيران بمباراة صاحبة الأرض والجمهور ألمانيا ضد إسكتلندا، على أرضية ملعب "أليانز أرينا".