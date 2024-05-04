بالفيديو: نجل رونالدو يثير دهشة جماهير السعودية بسيارته "المتواضعة"

أثار كريستيانو جونيور، نجل قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو، استغراب مشجعي الفريق السعودي بتنقله بسيارة "متواضعة" في نظرهم والتي لا تتناسب مع القدرات المادية لوالده.



ونشرت الحسابات الجماهيرية لنادي النصر فيديو لكريستيانو الصغير صاحب الـ13 عاما، وهو في لقاء مع مجموعة من جماهير الفريق التي استوقفته في أحد شوارع مدينة الرياض من أجل التقاط صورة معه.

واللافت في المقطع هو تعجب الجماهير من أن نجل النجم الأسطوري رونالدو والذي يعد أحد أغنى الرياضيين في العالم، كان يتحرك بسيارة "أكسنت" والتي في نظرهم لا تتناسب مع القدرات المادية لوالده، الذي يمتلك أسطولا من السيارات الفارهة.



وبدا أحد المشجعين متعجباً من سيارة نجل رونالدو وقال: "يا عيال راكب أكسنت"، رغم الأموال الكثيرة التي يحصل عليها والده في النصر ومن قبل في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.