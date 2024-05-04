Advertisement

رياضة

بالفيديو: نجل رونالدو يثير دهشة جماهير السعودية بسيارته "المتواضعة"

Lebanon 24
04-05-2024 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1195421-638504359816464746.jpg
Doc-P-1195421-638504359816464746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار كريستيانو جونيور، نجل قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو، استغراب مشجعي الفريق السعودي بتنقله بسيارة "متواضعة" في نظرهم والتي لا تتناسب مع القدرات المادية لوالده.

ونشرت الحسابات الجماهيرية لنادي النصر فيديو لكريستيانو الصغير صاحب الـ13 عاما، وهو في لقاء مع مجموعة من جماهير الفريق التي استوقفته في أحد شوارع مدينة الرياض من أجل التقاط صورة معه.
واللافت في المقطع هو تعجب الجماهير من أن نجل النجم الأسطوري رونالدو والذي يعد أحد أغنى الرياضيين في العالم، كان يتحرك بسيارة "أكسنت" والتي في نظرهم لا تتناسب مع القدرات المادية لوالده، الذي يمتلك أسطولا من السيارات الفارهة.

وبدا أحد المشجعين متعجباً من سيارة نجل رونالدو وقال: "يا عيال راكب أكسنت"، رغم الأموال الكثيرة التي يحصل عليها والده في النصر ومن قبل في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.
 
Advertisement


يذكر أن نادي النصر كان قد وقع مع كريستيانو جونيور مطلع الموسم الحالي وأدرجه في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، حيث اختار ارتداء القميص رقم "7" تيمنا بوالده.

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:33 | 2024-05-04
10:46 | 2024-05-04
04:30 | 2024-05-04
04:00 | 2024-05-04
03:00 | 2024-05-04
01:00 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24