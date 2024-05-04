أرسنال يفوز من جديد.. والكرة الآن في ملعب السيتي

تجاوز أرسنال عقبة جديدة في سعيه نحو تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه 3-0 على ضيفه بورنموث السبت، في المباراة قبل الأخيرة على ملعبه هذا الموسم، ليزيد الضغط على مانشستر سيتي.



ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 83 نقطة من 36 مباراة، بينما يحتل سيتي بطل المسابقة المركز الثاني برصيد 79 نقطة من 34 مباراة قبل استضافة ولفرهامبتون واندررز في وقت لاحق من السبت.

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