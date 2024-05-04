كلوب يعلق على أنباء توصل نادي ليفربول لاتفاق مع خليفته

علق المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب على أنباء اتفاق "الريدز" مع الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق فينورد، من أجل خلافته في الموسم المقبل.

وقال كلوب الذي سيرحل عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" : "الاتصال بالمدرب الجديد ليس قراري. لست في موقع يمكنني فيه منح المشورة".

وأوضح "عندما يأتي أشخاص جدد إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا يمكنهم الاتصال بي. العالم كله يملك رقم هاتفي لسوء الحظ. هذا يعني أن الأشخاص الجدد في النادي سيملكونه أيضا".

وأضاف: "يمكننا أن نتحدث عن كل شيء. أحب التحدث عن كل شيء في هذا النادي. أحب التحدث مع كل شخص، أيا كان، ليست هناك مشكلة. ولكن الأمر لا يتعلق بي.. سأقدم كل ما أعرفه عن أي شيء".

وتابع: "سيتولى المدرب الجديد إرثا رائعا وتشكيلة رائعة.. قبل أربعة أسابيع كان كل شيء على ما يرام. كان الأمر يشبه: يمكننا أن نفعلها (تتويج ليفربول بجميع الألقاب).. نستطيع أن نفعلها.. نحتاج إلى ذلك".

ويستعد أرني سلوت لتسلم دفة قيادة تدريب ليفربول خلفا لكلوب بعد أن تم الاتفاق من حيث المبدأ على شروط انتقاله من فينورد الهولندي.

ويغادر كلوب ليفربول بعد فترة استمرت أكثر من 8 سنوات فاز فيها بمجموعة من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

( روسيا اليوم)