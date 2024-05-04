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رياضة

ريال مدريد يُحقق الأهم وينتظر هدية جيرونا لحسم اللقب

Lebanon 24
04-05-2024 | 15:00
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حقق ريال مدريد فوزا مريحا 3-0 على ضيفه قادش في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيضمن فوزه بلقب "الليغا" إذا تعثر برشلونة أمام جيرونا في وقت لاحق اليوم السبت.

 ووضع المغربي إبراهيم دياز ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 51، ثم أضاف جود بيلينغهام الهدف الثاني (68، فيما سجل خوسيلو الهدف الثالث (90+3)، ليصبح الريال على بعد نقطة واحدة فقط من الفوز باللقب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب "الليغا" برصيد 87 نقطة، أما قادش فقد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ18.

 وينتظر ريال مدريد هدية من برشلونة، الذي سيواجه جيرونا مساء اليوم، حيث أن تعثر الفريق الكتالوني يعني تتويج "الميرنغي" رسميا باللقب.

( روسيا اليوم)
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