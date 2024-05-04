ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني.. وبرشلونة عاد مذلولاً

حسم جيرونا مواجهة الديربي أمام برشلونة 4-2 مانحاً لقب الدوري الإسباني لفريق ريال مدريد.

Advertisement

وعلى أرضية ملعب مونتيليفي وضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري، سجل كل من أرتيم دوفبيك (4) وبورتو (65 و75) وميغيل غوتيريز (67) أهداف جيرونا فيما دوّن كل من أندرياس كريستينسن (3) وروبرت ليفاندوفسكي (45+1 من ركلة جزاء) هدفي برشلونة.يذكر أن جيرونا قد فاز في مرحلة الذهاب على برشلونة بذات نتيجة اليوم (4-2).ومنح فوز جيرونا، الذي ضمن مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، على برشلونة لقب الليغا لفريق ريال مدريد الذي حقق لقب الدوري للمرة 36 في تاريخه.يذكر أن ريال مدريد قد فاز اليوم السبت على ضيفه قاديش 3-صفر.ويحتل ريال مدريد الصدارة بـ87 نقطة ثم جيرونا، الذي خطف مركز الوصافة برصيد 74 نقطة، أما برشلونة فتراجع للمركز الثالث بـ73 نقطة. (بي إن سبورتس)