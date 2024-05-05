الأفضل في إسبانيا.. ريال مدريد يواصل هيمنته على الألقاب

بفوز ريال مدريد بلقب النسخة الحالية من الدوري الإسباني "موسم 2023-2024" يكون الفريق الملكي قدد عزز أرقامه القياسية بلقب جديد يضاف إلى خزائنه العامرة بالكؤوس.

Advertisement

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بلقب الدوري الإسباني بعد أن حصد اللقب للمرة السادسة والثلاثين، علماً بأن اللقب الذي توج به الفريق الملكي مساء السبت بعد فوز جيرونا على برشلونة 4-2 وانتصار الريال على قادش (3-0)، هو رقم 127 بشكل عام في مشوار الفريق العريق الذي تأسس في السادس من آذار/مارس عام 1902 أي منذ 122 عاماً، وذلك بحسب الموقع الرسمي للفريق الملكي على شبكة الإنترنت.الجدير بالذكر أن بعض البطولات التي حققها الفريق الملكي العريق وفاز بألقابها، قد توقفت قبل عشرات السنوات ولم تعد قائمة مثل البطولة الإقليمية الإسبانية التي توج الريال بلقبها 18 مرة أولها موسم 1903-1904 وآخرها موسم 1930-1931.الدوري الإسباني : 36 لقباًكأس ملك إسبانيا : 20 لقباًكأس السوبر الإسبانية: 13 لقباًكأس الدوري الإسباني: لقب وحيددوري أبطال أوروبا: 14 لقباًكأس الإنتركونتيننتال: 3 ألقابكأس العالم للأندية: 5 ألقابكأس السوبر الأوروبية: 5 ألقابكأس الاتحاد الأوروبي: لقبانكأس العالم المصغرة: لقبانالكأس اللاتينية: لقبانكأس "إيبيرو أميركان" لقب وحيدالبطولة الإقليمية: 18 لقبابطولة " مانكومونادوس": 5 ألقاب (بي إن سبورتس)