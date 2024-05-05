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رياضة

الأفضل في إسبانيا.. ريال مدريد يواصل هيمنته على الألقاب

Lebanon 24
05-05-2024 | 00:00
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بفوز ريال مدريد بلقب النسخة الحالية من الدوري الإسباني "موسم 2023-2024" يكون الفريق الملكي قدد عزز أرقامه القياسية بلقب جديد يضاف إلى خزائنه العامرة بالكؤوس.
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بلقب الدوري الإسباني بعد أن حصد اللقب للمرة السادسة والثلاثين، علماً بأن اللقب الذي توج به الفريق الملكي مساء السبت بعد فوز جيرونا على برشلونة 4-2 وانتصار الريال على قادش (3-0)، هو رقم 127 بشكل عام في مشوار الفريق العريق الذي تأسس في السادس من آذار/مارس عام 1902 أي منذ 122 عاماً، وذلك بحسب الموقع الرسمي للفريق الملكي على شبكة الإنترنت.
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الجدير بالذكر أن بعض البطولات التي حققها الفريق الملكي العريق وفاز بألقابها، قد توقفت قبل عشرات السنوات ولم تعد قائمة مثل البطولة الإقليمية الإسبانية التي توج الريال بلقبها 18 مرة أولها موسم 1903-1904 وآخرها موسم 1930-1931.

وجاءت ألقاب الفريق الملكي على النحو التالي:

الدوري الإسباني : 36 لقباً

كأس ملك إسبانيا : 20 لقباً

كأس السوبر الإسبانية: 13 لقباً

كأس الدوري الإسباني: لقب وحيد

دوري أبطال أوروبا: 14 لقباً

كأس الإنتركونتيننتال: 3 ألقاب

كأس العالم للأندية: 5 ألقاب

كأس السوبر الأوروبية: 5 ألقاب

كأس الاتحاد الأوروبي: لقبان

كأس العالم المصغرة: لقبان

الكأس اللاتينية: لقبان

كأس "إيبيرو أميركان" لقب وحيد

البطولة الإقليمية: 18 لقبا

بطولة " مانكومونادوس": 5 ألقاب (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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