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رياضة

"موناكو" يحافظ على مركز الوصافة.. ويتخطى "كليرمون"

Lebanon 24
05-05-2024 | 04:30
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حافظ موناكو على مركزه الثاني في الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه كليرمون 4-1 اليوم السبت في الجولة 32.
وسجل كل من تاكومي مينامينو (16) وبريل إيمبولو (37) ووسام بن يدر (57 و87) أهداف موناكو فيما دوّن ساراتشفيتش هدف كليرمون الوحيد في الدقيقة 34.
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ويملك موناكو في رصيده 61 نقطة.

وفي باقي المواجهات، فاز لوهافر على ستراسبورغ 3-1 ورين على ميتز 3-2 وانتهت مباراة بريست ونانت بالتعادل السلبي. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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