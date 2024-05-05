"موناكو" يحافظ على مركز الوصافة.. ويتخطى "كليرمون"

حافظ موناكو على مركزه الثاني في الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه كليرمون 4-1 اليوم السبت في الجولة 32.

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وسجل كل من تاكومي مينامينو (16) وبريل إيمبولو (37) ووسام بن يدر (57 و87) أهداف موناكو فيما دوّن ساراتشفيتش هدف كليرمون الوحيد في الدقيقة 34.ويملك موناكو في رصيده 61 نقطة.وفي باقي المواجهات، فاز لوهافر على ستراسبورغ 3-1 ورين على ميتز 3-2 وانتهت مباراة بريست ونانت بالتعادل السلبي. (بي إن سبورتس)