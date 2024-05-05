لتعويض صلاح.. ليفربول يستقر على لاعب ريال مدريد السابق

لم يعين ليفربول بعد بشكل رسمي خليفة لمدربه يورغن كلوب الذي سيرحل مع نهاية الموسم، لكن هذا لم يمنع "الريدز" من الارتباط بضم أحد المواهب الشابة الأكثر إثارة في الدوري الإسباني.



وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فقد ارتبط اسم الياباني تاكيفوسا كوبو، جناح ريال سوسييداد الحالي وريال مدريد السابق، بالانتقال لصفوف ليفربول هذا الصيف لتعويض على ما يبدو الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح.

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وأضاف الموقع: "قد يكون ليفربول في السوق من أجل مهاجم من الطراز العالي هذا الصيف مع استمرار التكهنات المحيطة بمستقبل محمد صلاح. يقترب اللاعب البالغ من العمر 32 عاما من آخر 12 شهرا من عقده في آنفيلد، ولم يوافق بعد على شروط جديدة قبل تعيين آرني سلوت بشكل رسمي كمدرب جديد لليفربول".



وزادت التكهنات بشأن رحيل صلاح عن ليفربول بعد أزمته مع كلوب ودخولهما في مشادة أمام الكاميرات في لقاء وست هام يونايتد الأخير.



في المقابل، حصل تاكيفوسا كوبو البالغ 22 عاما، على الكثير من الثناء على أدائه في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، لتربطه تقارير عدة بالانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة هذا الصيف.



وسجل كوبو، الذي تكون في أكاديمية نادي برشلونة، سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مباراة خاضها مع سوسييداد بجميع المسابقات هذا الموسم.



وكان سوسييداد ضم كوبو من ريال مدريد مقابل مبلغ متواضع بلغ 5.5 مليون جنيه إسترليني في العام 2022. (روسيا اليوم)