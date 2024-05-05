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رياضة
بيريز لنجم الريال: عليك إحراز هدفين أمام بايرن
Lebanon 24
05-05-2024
|
23:00
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مازح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي، عقب الفوز على قادش 3-0، أمس السبت، في الجولة الـ34 من الليغا.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، ذهب بيريز كالمعتاد إلى غرفة ملابس ريال مدريد عقب انتهاء مباراة قادش بالأمس، من أجل تحفيز اللاعبين للفوز على بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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وقال بيريز، مازحا، لفينيسيوس جونيور نجم الميرنجي: "ضد بايرن عليك أن تسجل هدفين على الأقل.. أليس كذلك؟".
وكان ريال مدريد تعادل مع بايرن ميونخ، الثلاثاء الماضي، بنتيجة 2-2 على ملعب "أليانز أرينا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونجح فينيسيوس جونيور في إحراز هدفي ريال مدريد خلال موقعة الذهاب.
وستقام مواجهة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو". (موقع كورة)
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