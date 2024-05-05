صلاح يستعيد بريقه.. ويصنع التاريخ

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كان النجم الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع التاريخ في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، خلال فوز فريقه ليفربول 4-2 على ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة العريقة.وسجل صلاح هدفا، وصنع آخر، وساهم بثالث، خلال انتصار ليفربول بنتيجة 4-2 على توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وبضربة رأسية افتتح صلاح التسجيل، قيل أن يسدد بقوة لترتد لزميله آندي روبرتسون الذي سجل الثاني، ثم مرر صلاح للإنجليزي هارفي إليوت الذي سدد كرة صاروخية في الشباك، قبل أن يضيف الهولندي كودي غاكبو الرابع في الشوط الثاني.وحاول توتنهام العودة في اللقاء، وسجل هدفين عن طريق ريتشارليسون وهيونغ مين سون، لكن العودة كانت متأخرة.وخاض محمد صلاح المباراة كاملة، ولكنه لم يظهر وهو يلقي التحية على كلوب بعد المباراة. (سكاي نيوز عربية)