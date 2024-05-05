بايرن ميونيخ يؤكد غياب جيريرو عن موقعة ريال مدريد

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أكد بايرن ميونيخ الذي فقد لقبه بطلاً للدوري الالماني لكرة القدم غياب لاعبه الدولي البرتغالي رافايل جيريرو المصاب في كاحله خلال الخسارة أمام شتوتغارت السبت، عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل.ولم يحدد النادي البافاري مدة غياب جيريرو (30 عاماً) عن الملاعب، مشيرا إلى أنه سيفتقد لجهوده خلال "المباريات القادمة"، علماً انه لا يزال أمامه ثلاث أو أربع مباريات حتى نهاية الموسم (إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال والمباراة النهائية في الاول من حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي في حال تأهله، إضافة إلى مباراتين في الدوري).وأصيب جيريرو الذي يضطلع بمهام دفاعية على الجهة اليسرى إن كان في الدفاع أو الوسط في أربطة كاحل قدمه اليسرى بعد 17 دقيقة من صافرة بداية المباراة أمام مضيفه شتوتجارت التي خسرها بايرن 1-3 وغادر الملعب على عكازين. (دبي الرياضية)