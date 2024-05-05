Advertisement

رياضة

ضربة قاسية.. نهاية موسم ماغواير مع مانشستر يونايتد

Lebanon 24
05-05-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1195842-638505425200487847.jpg
Doc-P-1195842-638505425200487847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض المدافع الدولي هاري ماغواير لإصابة عضلية وسيغيب عن الملاعب لفترة 3 أسابيع، بحسب ما كشف ناديه مانشستر يونايتد الأحد عشية مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسيغيب ماغواير بالتالي عن المباريات المتبقية ليونايتد هذا الموسم ضد كريستال بالاس وأرسنال ونيوكاسل وبرايتون، لكنه قد يملك فرصة خوض نهائي كأس إنجلترا ضد مانشستر سيتي في 25 الحالي.
Advertisement

يُعّد غياب ماغواير بمثابة ضربة أخرى لمدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاغ، بعد أن اضطر إلى إشراك لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو في مركز قلب الدفاع في آخر مباراتين في الدوري المحلي. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:30 | 2024-05-05
15:35 | 2024-05-05
15:30 | 2024-05-05
15:29 | 2024-05-05
14:30 | 2024-05-05
14:03 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24