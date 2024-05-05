ضربة قاسية.. نهاية موسم ماغواير مع مانشستر يونايتد

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تعرّض المدافع الدولي هاري ماغواير لإصابة عضلية وسيغيب عن الملاعب لفترة 3 أسابيع، بحسب ما كشف ناديه مانشستر يونايتد الأحد عشية مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وسيغيب ماغواير بالتالي عن المباريات المتبقية ليونايتد هذا الموسم ضد كريستال بالاس وأرسنال ونيوكاسل وبرايتون، لكنه قد يملك فرصة خوض نهائي كأس إنجلترا ضد مانشستر سيتي في 25 الحالي.يُعّد غياب ماغواير بمثابة ضربة أخرى لمدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاغ، بعد أن اضطر إلى إشراك لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو في مركز قلب الدفاع في آخر مباراتين في الدوري المحلي. (سكاي نيوز عربية)