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رياضة

للمرة الثانية.. هومنتمن يسقط بشباك الرياضي

Lebanon 24
05-05-2024 | 15:35
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حقق فريق الرياضي فوزا مهما ومستحقا على ضيفه هومنتمن بنتيجة 102- 86، في ثاني جولات سلسلة الدور نصف النهائي لبطولة لبنان لكرة السلة موسم 2023-2024 والتي أقيمت بصالة ملعب مزهر.

قدم الرياضي عرضا مميزا نجح خلاله في قلب تأخره في الفترة الأولى إلى فوز عريض بعد سيطرة على باقي أحداث اللقاء بفارق وصل ل 16 نقطة.
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ظهر نجوم فريق الرياضي بقيادة المخضرم وائل عرقجي بمستوي مميز طوال أحداث المباراة، بينما كان المحترف جوناثان سيمونز أبرز لاعبي اللقاء بتسجيله 25 نقطة إضافة إلى 5 متابعات ناجحة و 3 تمريرات حاسمة.

وبهذه النتيجة أصبح فريق الرياضي على بعد فوز واحد من حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لبطولة الدوري اللبناني للسلة في انتظار الفائز من مواجهة بيروت فيرست والحكمة. (موقع كورة)
 
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