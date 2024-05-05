للمرة الثانية.. هومنتمن يسقط بشباك الرياضي

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حقق فريق الرياضي فوزا مهما ومستحقا على ضيفه هومنتمن بنتيجة 102- 86، في ثاني جولات سلسلة الدور نصف النهائي لبطولة لبنان لكرة السلة موسم 2023-2024 والتي أقيمت بصالة ملعب مزهر.قدم الرياضي عرضا مميزا نجح خلاله في قلب تأخره في الفترة الأولى إلى فوز عريض بعد سيطرة على باقي أحداث اللقاء بفارق وصل ل 16 نقطة.ظهر نجوم فريق الرياضي بقيادة المخضرم وائل عرقجي بمستوي مميز طوال أحداث المباراة، بينما كان المحترف جوناثان سيمونز أبرز لاعبي اللقاء بتسجيله 25 نقطة إضافة إلى 5 متابعات ناجحة و 3 تمريرات حاسمة.وبهذه النتيجة أصبح فريق الرياضي على بعد فوز واحد من حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لبطولة الدوري اللبناني للسلة في انتظار الفائز من مواجهة بيروت فيرست والحكمة. (موقع كورة)