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رياضة

العهد يخسر فرصة التتويج بلقب "كأس الاتحاد الآسيوي"

Lebanon 24
05-05-2024 | 16:30
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خسر بطل لبنان في كرة القدم نادي "العهد" أمام "سنترال كوست مارينرز" الأسترالي 0-1 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023 – 2024 التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب محمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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وقد سجل "الو كول" هدف الفوز للفريق الأوسترالي في الدقيقة 84.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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