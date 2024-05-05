العهد يخسر فرصة التتويج بلقب "كأس الاتحاد الآسيوي"

Advertisement

خسر بطل لبنان في كرة القدم نادي "العهد" أمام "سنترال كوست مارينرز" الأسترالي 0-1 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023 – 2024 التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب محمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.وقد سجل "الو كول" هدف الفوز للفريق الأوسترالي في الدقيقة 84.