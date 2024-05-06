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رياضة
جائزة ميامي الكبرى: نوريس يوقف هيمنة فيرستابن
Lebanon 24
06-05-2024
|
00:07
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توج البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين بلقب جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.
وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الثاني في السباق الذي أقيم في الولايات المتحدة فيما جاء ابن إمارة موناكو وسائق فيراري شارل لوكلير في المركز الثالث.
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وهذا هو الفوز الأول في مسيرة نوريس.
ووضع نوريس بذلك حداً لاحتكار بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وأحرز فوزه الأول في سباقه الـ110 في بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بعدما أنهى جائزة ميامي الكبرى، الجولة السادسة للموسم، في الصدارة.
وخاض لوكلير معركة صعبة لاستعادة المركز الثاني من بياستري الذي صمد أمام سائق فيراري، ما دفع الأخير الى الدخول لمرآب فريقه في اللفة 19 من أجل استبدال إطاراته على أمل أن تسمح له هذه الاستراتيجية في تخطي الأسترالي لاحقاً. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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