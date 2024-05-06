Advertisement

رياضة

جائزة ميامي الكبرى: نوريس يوقف هيمنة فيرستابن

Lebanon 24
06-05-2024 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1195929-638505762037068533.png
Doc-P-1195929-638505762037068533.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توج البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين بلقب جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.
وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الثاني في السباق الذي أقيم في الولايات المتحدة فيما جاء ابن إمارة موناكو وسائق فيراري شارل لوكلير في المركز الثالث.
Advertisement

وهذا هو الفوز الأول في مسيرة نوريس.

ووضع نوريس بذلك حداً لاحتكار بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وأحرز فوزه الأول في سباقه الـ110 في بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بعدما أنهى جائزة ميامي الكبرى، الجولة السادسة للموسم، في الصدارة.

وخاض لوكلير معركة صعبة لاستعادة المركز الثاني من بياستري الذي صمد أمام سائق فيراري، ما دفع الأخير الى الدخول لمرآب فريقه في اللفة 19 من أجل استبدال إطاراته على أمل أن تسمح له هذه الاستراتيجية في تخطي الأسترالي لاحقاً. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2024-05-05
16:30 | 2024-05-05
16:00 | 2024-05-05
15:35 | 2024-05-05
15:30 | 2024-05-05
15:29 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24