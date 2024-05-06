جائزة ميامي الكبرى: نوريس يوقف هيمنة فيرستابن

توج البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين بلقب جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.

Advertisement

وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الثاني في السباق الذي أقيم في الولايات المتحدة فيما جاء ابن إمارة موناكو وسائق فيراري شارل لوكلير في المركز الثالث.وهذا هو الفوز الأول في مسيرة نوريس.ووضع نوريس بذلك حداً لاحتكار بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وأحرز فوزه الأول في سباقه الـ110 في بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بعدما أنهى جائزة ميامي الكبرى، الجولة السادسة للموسم، في الصدارة.وخاض لوكلير معركة صعبة لاستعادة المركز الثاني من بياستري الذي صمد أمام سائق فيراري، ما دفع الأخير الى الدخول لمرآب فريقه في اللفة 19 من أجل استبدال إطاراته على أمل أن تسمح له هذه الاستراتيجية في تخطي الأسترالي لاحقاً. (بي إن سبورتس)