فخّ التعادل يوقع بميلان ويوفنتوس

تواصل معاناة ميلان الثاني ويوفنتوس الثالث بتعادلهما مع جنوى 3-3 وروما 1-1 توالياً الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليبقى الفارق بينهما على حاله.

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في "سان سيرو"، فشل ميلان في تحقيق الفوز لمباراة سادسة توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بتعادله مع ضيفه جنوى بعدما كان متقدماً حتى الدقيقة 87 قبل أن يتلقى هدفاً بالنيران الصديقة.ودخل فريق المدرب ستيفانو بيولي اللقاء على خلفية خروجه من ربع نهائي "يوروبا ليغ" على يد منافسه المحلي روما بالخسارة أمامه ذهاباً 0-1 وإياباً 1-2، فيما تعادل مرتين في الدوري أمام ساسوولو (3-3) ويوفنتوس (0-0) مقابل خسارة مؤلمة أمام جاره اللدود إنتر 1-2 ما سمح للأخير بحسم اللقب.ودفعت هذه النتائج بجمهور ملعب "سان سيرو" الى رفع لافتات تطالب الفريق بتحسين أدائه، فيما فضل القسم المتشدد منهم (ألتراس) التزام الصمت وعدم التشجيع في رسالة اعتراضية على ما يقدمه رجال المدرب بيولي الذين اعتقدوا أنهم خطفوا الفوز عبر الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بعدما وضعهم في المقدمة في الدقيقة 75.وفي العاصمة، اكتفى يوفنتوس بتعادله مع مضيفه روما الذي بات مهدداً من أتالانتا بمركزه الخامس الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، لأن الأخير يتخلف عنه بثلاث نقاط قبل زيارته الإثنين لملعب الهابط ساليرنيتانا مع مباراة مؤجلة أيضاً في جعبته.وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فيورنتينا عند 50 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام نابولي الذي يحل الإثنين ضيفاً على أودينيزي. (بي إن سبورتس)