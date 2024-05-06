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رياضة
فوز ثمين جدًا.. ريال بيتيس يتخطى أوساسونا
Lebanon 24
06-05-2024
|
03:30
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حقق ريال بيتيس فوزاً ثميناً أمام مضيفه أوساسونا 2-صفر اليوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل كل من أيوزي بيريز (41) وبابلو فورنالس (45) هدفي فوز الفريق الأندلسي.
ويحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 52 نقطة.
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وفي باقي المواجهات، انهزم فالنسيا على أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس صفر-1 وانتصر سيلتا فيغو على فياريال 3-2 وإشبيلية على غرناطة 3-صفر وألميريا على رايو فاليكانو 1-صفر. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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