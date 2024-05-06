بسبب مبابي.. رسالة جديدة من ماكرون إلى رئيس ريال مدريد وهذا ما جاء فيها

Advertisement

وجه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون من جديد رسائل لإدارة ريال مدريد بسبب مشاركة كيليان مبابي في أولمبياد باريس، بعدما اقترب كثيرا من الانتقال إلى الملكي في ميركاتو الصيف المقبل.واعتبر ماكرون أن توقيع نجم باريس سان جيرمان لريال مدريد أمر مفروغ منه، وطلب مرة أخرى من فلورنتينو بيريز السماح للمهاجم الفرنسي بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.وأوضح ماكرون في مقابلة نشرتها صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية،: "أتمنى أن تمنح جميع الأندية الأوروبية الحرية للاعبيها، والأندية الفرنسية ستفعل ذلك وآمل أن تتبع البقية الروح الأولمبية".مضيفا: "لقد تحدثت مع والد اللاعب، ويلفريد مبابي، وأخبرته أن لاعب باريس سان جيرمان لا يزال يريد اللعب في دورة الألعاب الأولمبية".ويشير ماكرون بشكل غير مباشر إلى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لأنه أوضح بالفعل أن النادي الملكي لا يوافق على مشاركة لاعبيه في هذه البطولة، وهو الموقف الذي أعلن عنه النادي الإسباني مؤخرا.من جانبه، شارك مبابي في حدث خيري لمؤسسته بوجود ألفي طفل في الشانزليزيه، في الوقت الذي ينتظر فيه مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.وقال مبابي للصحافة إنه لا يفكر في دورة الألعاب الأولمبية خلال الوقت الحالي، وأضاف: "موقفي لم يتغير، لكن الحقيقة هي أنني لا أفكر في دورة الألعاب الأولمبية، أنا أركز على الأحداث الجارية، التي تشمل الآن باريس سان جيرمان".وتنتظر باريس سان جيرمان مباراة مصيرية غدا الثلاثاء أمام بوروسيا دورتموند على ملعب "بارك دي برينس" معقل فريق العاصمة الفرنسية، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهابا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" 1-0.وسيواجه الفائز من تلك المباراة نظيره الفائز من موقعة ريال مدريد وبايرن ميونيخ التي انتهت مواجهة الذهاب بها بالتعادل 2-2 في "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري. (روسيا اليوم)