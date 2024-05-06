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رياضة
بعد إيقافه 4 أعوام.. بول بوغبا إلى التمثيل؟
Lebanon 24
06-05-2024
|
10:46
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تحدثت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن تطور جديد في مستقبل الفرنسي بول بوغبا نجم يوفنتوس، بعدما تعرض مؤخرا للإيقاف مدة 4 سنوات، بسبب تعاطي مواد منشطة.
وقالت الصحيفة الفرنسية أن بوغبا سيظهر في فيلم فرنسي يدعى 4 Zéros للمخرج فابيان أونتينينتي، يشارك فيه كمعلم للاعبي كرة القدم الشباب.
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وأوضحت أن النجم الفائز بكأس العالم 2018 تواجد في الضواحي الغربية بباريس لتصوير بعض مشاهد الفيلم الذي سيعرض في نيسان 2025، بعدما أثار إعجاب طاقم العمل بعفويته وبساطته.
وحسب أحد أفراد طاقم التصوير، فإن لاعب الوسط الفرنسي بدا مرتاحا ومبتسما للغاية أمام الكاميرا، فقد أذهل الجميع بطبيعته وبساطته، ومن الواضح أنه أحب التجربة وقال إنه مستعد لتكرارها".
وقضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، بإيقاف بوغبا 4 سنوات، بعد ثبوت وجود معدلات عالية من هرمون "التستوستيرون" في عينته.
جاء ذلك، نتيجة التحليل الذي خضع له النجم الفرنسي عقب مباراة فاز فيها يوفنتوس 3-0 على أودينيزي، في افتتاح الدوري الإيطالي يوم 20 آب الماضي، وقرر اللاعب الاستئناف على العقوبة. (روسيا اليوم)
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