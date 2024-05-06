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رياضة
إنجاز جديد للنصيري مع إشبيلية
Lebanon 24
06-05-2024
|
11:21
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يواصل الدولي المغربي يوسف النصيري تألقه مع نادي إشبيلية الإسباني، ويوقع على إنجاز تاريخي رفقة فريقه بدخوله قائمة أفضل هدافي النادي الأندلسي.
وقد تمكن النصيري من دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ نادي إشبيلية، وذلك بعد إحرازه هدفا في مرمى غرناطة في المباراة التي أقيمت الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.
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وقد وقع يوسف النصيري على الهدف في الدقيقة 51 وهو الهدف 70 الذي يسجله بقميص نادي إشبيلية وهو الذي مكنه من دخول قائمة أفضل 10 هدافين لنادي.
واحتفاء بإنجاز النصيري كتب نادي إشبيلية على صفحته في منصة "إكس": "العرندس يصنع التاريخ.. يوسف النصيري يقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي الأندلسي". (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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