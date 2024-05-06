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رياضة

رقم قياسي ينتظر ناغلسمان في كأس أوروبا

Lebanon 24
06-05-2024 | 14:12
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يحتفل مدرب المنتخب الالماني يوليان ناغلسمان بعيد ميلاده الـ37 بعد تسعة أيام من المباراة النهائية ليورو 2024 في الملعب الأولمبي ببرلين التي تقام يوم 14 تموز المقبل.

ويعتبر أصغر مدرب توج بلقب البطولة الأوروبية حتى الآن هو الإسباني خوسيه فيلالونغا، الذي قاد المنتخب الإسباني للتتويج باللقب في عام 1964 وكان يبلغ وقتها 44 عاما.
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وقال ناغلسمان لقناة "ماغينتا" التليفزيونية عندما سئل عما إذا كان الرقم القياسي في العمر يراود تفكيره :"قليلا"، ولكن سيتم "التفوق" على هذا بمجرد الفوز باليورو للمرة الرابعة بعد سنوات من المعاناة، مر بها المنتخب الألماني للرجال".

أصبح ناغلسمان أصغر مدرب يتولى تدريب فريق في الدوري الألماني (بوندسليغا) حينما تولى تدريب هوفنهام في عام 2016 وكان يبلغ وقتها 28 عاما.

وسيصبح ناغلسمان، مدرب بايرن ولايبزج السابق، أصغر مدرب ألماني يقود المنتخب الأول في بطولة، عندما يقود المنتخب الألماني في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا يوم 14 يونيو أمام المنتخب الاسكتلندي، حيث سيكون يبلغ وقتها 36 عاما و327 يوما. (العربية)
المصدر: العربية
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