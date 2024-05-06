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رياضة

ديفيد مويس يغادر وست هام يونايتد

Lebanon 24
06-05-2024 | 16:20
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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي لكرة القدم رحيل مدربه ديفيد مويس عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال وست هام في بيان رسمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يؤكد وست هام أن المدرب ديفيد مويس سيغادر النادي بالتراضي في نهاية موسم 2023-2024".
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ووجه النادي الشكر للمدرب المخضرم: "الجميع في وست هام يونايتد، يقدم خالص الشكر والامتنان لديفيد على المساهمة التي قدمها لنادي كرة القدم خلال فترة عمله كمدير فني". (عربي21)
المصدر: عربي21
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