ديفيد مويس يغادر وست هام يونايتد

Advertisement

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي لكرة القدم رحيل مدربه ديفيد مويس عقب نهاية الموسم الحالي.وقال وست هام في بيان رسمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يؤكد وست هام أن المدرب ديفيد مويس سيغادر النادي بالتراضي في نهاية موسم 2023-2024".ووجه النادي الشكر للمدرب المخضرم: "الجميع في وست هام يونايتد، يقدم خالص الشكر والامتنان لديفيد على المساهمة التي قدمها لنادي كرة القدم خلال فترة عمله كمدير فني". (عربي21)