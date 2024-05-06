باريس سان جيرمان يستعد لموقعة دورتموند

أكمل باريس سان جيرمان تحضيراته استعداداً لمواجهة بوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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فريق العاصمة الفرنسية تدرب وسط أجواء يسودها التفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية للمرور للدور النهائي من أمجد المسابقات الأوروبية، وتعول كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي على خدمات هداف الفريق كيليان مبابي وديمبيلي وباركولا لتحقيق التأهل.فيما سيفتقدُ النادي الباريسي إلى خدمات مدافعه لوكاس إيرنانديز الذي سيغيب إلى نهاية الموسم بداعي الإصابة.يذكر أنّ باريس سان جيرمان قد خسر مباراة الذهاب في ملعب زيغنال إيدونا بارك أمام دورتموند بهدف دون مقابل. (بي إن سبورتس)