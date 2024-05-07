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خاص
"باريس" يأمل بتخطي "دورتموند" الليلة.. من أجل مكان في "نهائي ويمبلي"
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
07-05-2024
|
04:30
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يشهد ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء، مواجهة نارية وحاسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يستقبل رفاق كيليان مبابي، فريق بروسيا دورتموند الألماني.
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وكانت انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين في ملعب "سغنال إدونا بارك"، لمصلحة "بوروسيا دورتموند" بنتيجة (1-0)، من توقيع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ، وقد تأجل الحسم بين الناديين إلى مباراة الإياب التي سيتحدد على إثرها هوية المتأهل الأول إلى نهائي "ويمبلي" في العاصمة الإنكليزية لندن.
والليلة، يكفي "دورتموند" نتيجة التعادل لضمان التأهل للمباراة النهائية، بينما لا يتوجب على "سان جيرمان" سوى الفوز بفارق هدفين للتأهل إلى النهائي، وسيحتاج إلى شوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح، في حال فوزه بفارق هدف واحد.
تاريخ لقاءات "باريس" و"دورتموند"
يلتقي "باريس سان جيرمان" و"بوروسيا دورتموند" اليوم للمرة الثامنة، حيث سبق لهما أن التقيا 5 مرات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين في مسابقة الدوري الأوروبي.
ولا يمتلك أي فريق أفضلية على حساب الآخر في المواجهات 7 السابقة بينهما، حيث فاز كل واحد منهما مرتين، بينما تعادلا في 3 لقاءات، مع تسجيل النادي الباريسي 7 أهداف و"أسود الفيستفاليا" 5 أهداف.
وستتكرر مباراة "باريس سان جيرمان" و"بوروسيا دورتموند" للمرة الرابعة هذا الموسم، في منافسة دوري أبطال أوروبا، حيث لعبا مواجهتين في دور المجموعات، فاز "البي. أس. جي" بواحدة منها، وتعادل الفريقان في الثانية، في حين تفوق "دورتموند" في ذهاب نصف النهائي.
وستكون مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال ضد "بوروسيا"، هي المباراة رقم 31 لنادي "باريس سان جيرمان" ضد الفرق الألمانية في كل المسابقات الأوروسيا. وواجه الفريق الباريسي الألمان في 30 مناسبة سابقة، واستطاع إحراز 15 فوزًا، مقابل تعرضه لـ 11 هزيمة، واكتفائه بتحقيق 4 تعادلات.
أما على أرضية ملعبه "حديقة الأمراء"، فيمتلك "البي. أس. جي" أفضلية واضحة ضد الفرق الألمانية، حيث تغلب عليهم في 10 مناسبات، وتعرض لهزيمتين فقط، مع تحقيقه تعادلًا واحدًا في 13 لقاءً.
الخليفي يحفز لاعبيه.. وإنريكي يتوعد
يطمح "سان جيرمان" لقلب الطاولة على "بوروسيا دورتموند" والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، حتى يصبح الفريق الفرنسي الثالث الذي يصل مرتين إلى المحطة الختامية لأهم المسابقات الأوروبية، بعد ستاد ريمس عامي 1956 و1959، وأولمبيك مارسيليا 1991 و1993.
وقبل القمة المنتظرة، حفز ناصر الخليفي رئيس النادي الباريس أمس الإثنين لاعبيه بكلمات قوية، حيث قال بعد حصة تدريبية للفريق: "اللاعبون في كامل تركيزهم، يتمتعون بالثقة لكن من دون إفراط. الثقة المفرطة ليست جيدة".
بدوره، أعرب لويس إنريكي، مدرب "باريس سان جيرمان" عن ثقته التامة بقدرة فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الباريسي "إكس": "نحن نعلم أننا سنواجه تحديًا صعبًا أمام دورتموند، لكننا نثق بقدرتنا على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز. لقد أعددنا أنفسنا جيدًا لهذه المباراة، ونؤمن بقدرات لاعبينا على تحقيق ما نسعى إليه".
وتوعد المدرب الإسباني باستغلال ثغرات الفريق الألماني، مضيفًا: "نعلم جيدًا أن الفوز على دورتموند يتطلب منا تقديم أفضل ما لدينا. وحتى لو استقبلنا هدفًا، فلن نفقد الأمل وسنتعامل مع الموقف بهدوء كما فعلنا أمام برشلونة. نتوقع مباراة قوية ومليئة بالتنافس، تمامًا كما كانت مباراة الذهاب. هدفنا واحد وهو التأهل إلى النهائي. لكن لتحقيق هذا الحلم، يجب أن نتفوق على فريق بوروسيا دورتموند القوي ونقدم أداءً استثنائيًا".
جدير بالذكر أنّ "باريس سان جيرمان" حسم منذ أيام لقب الدوري الفرنسي الذي أحرزه للمرة الثالثة تواليًا والثانية عشرة في تاريخه، وسيكون مرشحًا بقوة لخطف كأس فرنسا، حيث سيخوض النهائي ضد "أولمبيك ليون" في 25 أيار الجاري، كما سيكون مؤهلًا لتحقيق ثلاثية تاريخية، في حال عبوره "امتحان دورتموند" ومن ثم منافسه في نهائي ويمبلي بين المتأهل من نصف النهائي الثاني، الذي يجمع "ريال مدريد" و"بايرن ميونخ".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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