تعرض للاعتداء.. لاعب كرة قدم في حالة حرجة

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سيخضع لاعب المنتخب الماليزي لكرة القدم فيصل حليم إلى عمليات جراحية، عقب إصابته بحروق من الدرجة الرابعة جراء تعرض لاعتداء بالحمض الكاوي، اليوم الثلاثاء.وتعرض حليم، البالغ 26 عاما والذي يلعب مع نادي سيلانغور، لحروق في الرقبة، والكتف، واليدين والصدر في مدينة بيتالينغ جايا القريبة من العاصمة كوالالمبور في عطلة نهاية الأسبوع.وقال رئيس شرطة ولاية سيلانغور حسين عمر خان للصحفيين إن التحقيقات حول الدافع وراء الهجوم لا تزال جارية وأنه تم اعتقال شخصين.بدوره، قال نائب رئيس نادي سيلانغور لوكالة فرانس برس شهريل مختار "أنا في المستشفى. حالة فيصل حرجة لكن مستقرة".وأضاف "حين نُقِل إلى المستشفى مباشرة بعد الحادث، شخص الأطباء حالته بحروق من الدرجة الثانية. لكن بعد نقله إلى مستشفى ثانية، شخص جراح تجميلي الحالة بحروق من الدرجة الرابعة"، وفقا للوكالة الفرنسية.