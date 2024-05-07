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رياضة

"الحكمة" تتقدم "بيروت فيرست" في نصف نهائي بطولة كرة السلة

Lebanon 24
07-05-2024 | 13:00
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تقدم الحكمة بيروت مضيفه بيروت فيرست كلوب 2 - 1 من خمس مباريات ممكنة بينهما في الدور نصف النهائي "فاينال فور" من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.

 وفاز الحكمة في ثالثة سلسلة نصف النهائي 107 - 90 (الاشواط 25 - 20، 55 - 37، 76 - 55، 107 - 90)، والتي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع الشياح الرياضي البلدي المعتمد ارضا لبيروت فيرست، حيث افتتح الحكمة السلسة بالتقدم 1 - 0، قبل ان يرد له بيروت التحية بفوزه في قاعة النادي الرياضي غزير المعتمدة ارضا للحكمة.

 وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين، العاشرة الا ربعا مساء الجمعة 10 أيار في قاعة النادي الرياضي غزير. وفوز الحكمة هناك امام جمهوره الكبير، يؤهله للدور النهائي.

( الوكالة الوطنية)
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