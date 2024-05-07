قبل قمّة ريال مدريد وبايرن.. أنشيلوتي يُفاجئ الجميع بتصريحاته

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خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بتصريحات صادمة بشأن مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة الفاصلة: "علينا أن نحاول بذل قصارى جهدنا، ونحن متحمسون للغاية، لأنها فرصة عظيمة للتأهل إلى النهائي.. ستكون الصعوبات كثيرة، لكن لدينا دافع كبير لتقديم أداء جيد".وأضاف المدرب: "ريال مدريد وبايرن ميونخ ناديان متشابهان.. لديهما تاريخ عظيم، ونجاح كبير في دوري أبطال أوروبا، ونحترم بعضنا.. وقد لعبوا بشكل أفضل منا في لقاء الذهاب".وتابع المدرب الإيطالي المخضرم: "لسنا متفائلين، لكن لدينا حماس كبير، ونعرف جيدا الصعوبات التي تنتظرنا".وعن حراسة المرمى، قال: "لونين سيلعب، وخطتنا واحدة مع العائدين من الإصابة، فكورتوا بخير، لكنه يحتاج وقتا للوصول إلى أفضل مستوياته، ولعب مباراة مثالية".وكشف أنشيلوتي عن أنه: "في مباراة الذهاب، كان بإمكاننا أن نفعل الكثير في الدفاع.. لكن علينا أن نسيطر غدا ونلعب بكثافة".وواصل مدرب الفريق الملكي: "أنا واثق، لأنني أدرب ريال مدريد، بسبب هذا الفريق والجماهير، ونعتقد أننا الطرف الجيد، وتوخيل أيضا سيعتقد أنه ولاعبوه الطرف الجيد.. واليوم علينا أن نستمتع، وغدا سنشعر بالقلق". (عربي21)