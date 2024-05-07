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رياضة

إلغاء مفاجئ لاجتماع برشلونة والحكام بشأن لقطة يامال

Lebanon 24
07-05-2024 | 16:01
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قررت اللجنة الفنية للحكام إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع مسؤولي برشلونة، لمناقشة لقطة لامين يامال، نجم البارسا، في الكلاسيكو.

وكان الريال هزم برشلونة بنتيجة 3-2، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني.
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وشهدت المباراة في الدقيقة 28 ركلة ركنية لبرشلونة قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس أندري لونين بصعوبة، وثار جدل حول عبور الكرة خط المرمى من عدمه.
وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة عدة دقائق انتظارا لقرار تقنية الفيديو التي أكدت عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، ألغت لجنة الحكام الاجتماع المقرر مع برشلونة لمشاهدة لقطات من الكلاسيكو، وخاصة لقطة يامال.

وجاء القرار المفاجئ بالإلغاء بسبب تسريب الخبر، لذا تريد اللجنة الفنية للحكام تجنب حدوث "سيرك إعلامي" عقب إجراء هذا الاجتماع.(موقع كورة)
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