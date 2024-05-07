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رياضة

فينيوغور يتدرّب للمرة الأولى منذ تعرّضه لحادث

Lebanon 24
07-05-2024 | 23:00
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قال فريق فيسما ليز آبايك إن الدنماركي يوناس فينيوغور بطل طواف فرنسا للدراجات الهوائية مرتين عاد إلى التدريبات للمرة الأولى منذ تعرضه لحادث الشهر الماضي.
وكانت مشاركة فينيوغور الفائز بالنسختين الأخيرتين لسباق فرنسا محلّ شك بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة وعدة كسور في الضلوع خلال سباق الباسك، لكن الدنماركي عاد للتدرب من جديد.
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ومن المنتظر أن ينطلق سباق فرنسا للدراجات في التاسع والعشرين من حزيران في فلورنسا بإيطاليا وينتهي في الحادي والعشرين من تموز في نيس. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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