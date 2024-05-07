مُفاجأة دورتموند.. باريس سان جرمان يودّع دوري أبطال أوروبا

تمكن نادي بوروسيا دورتموند الالماني من حجز بطاقة لنهائيات دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على باريس سان جرمان بنتيجة 1-0.



وخرج النادي الباريسي بعد مباراة شيّقة أضاع خلالها أكثر من 5 أهداف محققة.



وسيكون دورتموند على موعد مع لقاء الفائز بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في النهائي على ملعب ويمبلدون.

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