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رياضة
سرقتها المافيا قبل 35 عامًا.. كرة مارادونا الذهبية في مزاد علني!
Lebanon 24
07-05-2024
|
23:42
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ستُباع جائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، كأفضل لاعب في كأس العالم لكرة القدم 1986، في مزاد علني، وذلك وفق ما أعلنته دار أجوت للمزادات في فرنسا يوم الثلاثاء.
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ولم تكشف الدار عن السعر الذي سيبدأ به المزاد، علما أن القميص الذي ارتداه مارادونا في مباراة ربع النهائي بكأس العالم 1986 تم بيعه قبل عامين في مزاد مقابل 8.4 مليون يورو.
وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن هذه أول كرة ذهبية يتم طرحها للبيع في مزاد، مشيرة إلى أنه "لم تُحدد قيمة الكرة حتى الآن، بينما يتوقّع أن تجلب الملايين عند طرحها للبيع في 6 يونيو".
وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في 1986، حيث سجل مارادونا هدفا لا ينسى بيده خدع به حارس المرمى الإنكليزي بيتر شيلتون بعدما لمس الكرة بيده.
وكانت الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا مفقودة لمدة 35 عاما بعد سرقتها من خزينة ودائعه بأحد البنوك في نابولي عام 1989.
وفي عام 2016 اشترى هذه الجائزة أحد هواة جمع التحف في فرنسا مع عدد من الجوائز الأخرى مقابل بضع مئات من اليوروهات، من دون أن يعرف قيمة هذه الجائزة المرموقة قبل أن يثبت خبيران أنها تعود إلى الأسطورة الذي فارق الحياة عام 2020. (العربية)
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