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رياضة

اختفى خلال مواجهة "باريس" و"دورتموند".. هل تعرّض المعلّق الرياضي عصام الشوالي لوعكة صحيّة؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 01:51
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أثار المعلق التونسي عصام الشوالي الجدل خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند، بعدما انقطع تعليقه في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

الشوالي كان قد بدأ المباراة بصورة طبيعية حتى الدقيقة 86 وبعدها اختفى بشكل مفاجئ، وتفاجأ المشاهدون بظهور صوت المعلق العماني خليل البلوشي بدلًا منه، قبل أن يعود الأول من جديد، دون أي تعليق من الثنائي عن سبب هذا التبديل الغريب.
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البعض زعم أن الشوالي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، لكن عودته من جديد للتعليق نفى ذلك بشكل مباشر، أما عن السبب الحقيقي فقد كشفه البلوشي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار على العاصمة القطرية "الدوحة"، هو ما أثر على أجهزة الصوت الناقلة لتعليق التونسي ومن ثم انقطاع التعليق، نافيًا معاناة زميله من أي وعكة صحية.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز دورتموند بهدف نظيف، ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ويطيح بباريس من البطولة، في انتظار الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.
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