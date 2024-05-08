بعدما ودّع "باريس سان جيرمان" الفرنسي دوري أبطال أوروبا، بسيناريو مؤلم، بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام "بوروسيا دورتموند" الألماني، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" لمتابعة موقعة "ريال مدريد" و"بايرن ميونخ" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب بألمانيا.

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وتُعد مباراة "الريال" و"البايرن" واحدة من أكثر المواجهات الكلاسيكية في دوري أبطال أوروبا؛ حيث يملك كلا الفريقين تاريخًا كبيرًا في البطولة القارية. وستكون هذه المباراة الـ28 التي تجمع "ريال مدريد" بـ"بايرن ميونخ" في دوري الأبطال.

وتميل الأفضلية التاريخية إلى النادي الإسباني الذي لم يخسر في آخر ثماني لقاءات له ضد "عملاق" بافاريا في دوري أبطال أوروبا (6 انتصارات وله تعادلان)، كما لم يخسر "الريال" أيًّا من مبارياته السبعة الأخيرة أمام "بايرن" في المسابقة على ملعب سانتياغو برنابيو (6 انتصارات، تعادل واحد)، في حين يبحث النادي "البافاري" عن فوزه الأول في المباريات بين الفريقين منذ آب 2015.

وسبق لـ "ريال مدريد" أن سجّل 43 هدفًا في شباك "بايرن ميونخ"، فيما هزّ الأخير شباك النادي "الملكي" 41 مرة. ويعني ذلك أن مباريات الفريقين شهدت تسجيل 84 هدفًا حتى الآن، بمعدل يبلغ 3.1 أهداف في المباراة الواحدة.



توخيل وأنشيلوتي يبحثان عن إنجازين تاريخيين

كما يدخل كل من مدربي "بايرن ميونخ" و"ريال مدريد"، توخيل وأنشيلوتي مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24، بحثًا عن إنجاز سيضاف في تاريخ كل منهما، في حالة التأهل إلى المشهد الختامي.

ويتنافس توخيل وأنشيلوتي على إنجاز مميز، إذ يتطلع كارلو أنشيلوتي لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته مدربًا، ليُعزز سجله القياسي كأكثر مدرب وصل للنهائي، علمًا بأنه الأكثر بالفعل بوجوده في النهائي في 5 مناسبات سابقة.

بينما على الجانب الآخر، قد يكون الألماني توماس توخيل أول مدرب يصل إلى النهائي مع 3 أندية مختلفة، حيث تأهل من قبل مع "باريس سان جيرمان" ولكنه خسر اللقب أمام "بايرن ميونخ" في 2020، ثم عوّض خيبة أمله مع "تشيلسي" 2021 عندما انتصر على "مانشستر سيتي".

في الوقت نفسه، لم يخسر أنشيلوتي مطلقًا في 9 مواجهات ضد "بايرن" في دوري أبطال أوروبا، محققًا 6 انتصارات و3 تعادلات، وهو أكبر عدد من المباريات ضد خصم دون أي هزيمة في تاريخ المسابقة.

ماذا عن النتائج الأخيرة؟

يدخل النادي "الملكي" مباراة اليوم، ولديه سلسلة مميزة من النتائج، إذ لم يخسر في آخر 42 مباراة له بكل المسابقات (30 فوزًا، 12 تعادلًا) وكانت هزيمته الوحيدة في أيلول الماضي في المواجهة التي خسر فيها الفريق من "أتلتيكو مدريد" في "ديربي مدريد" (3-1).

وفي المقابل، تشهد أرقام "بايرن ميونخ" تراجعًا مؤخرًا، إذ فشل "البافاري" في تحقيق الفوز خارج أرضه في آخر جولتين من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 1-0 أمام "لاتسيو" في دور الـ16 وتعادل 2-2 مع "أرسنال" في ربع النهائي، ولم يسبق للفريق من قبل عدم تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية خارج أرضه في نسخة واحدة مُنذ موسم 2015-16.