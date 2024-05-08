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رياضة
منحته 2 من 10 ووصفته بالكابوس.. ليكيب "تنهش" مبابي
Lebanon 24
08-05-2024
|
07:30
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لم تتردد صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، بتوجيه الانتقاد اللاذع، لنجم البلاد كيليان مبابي، بعد تعرضه للهزيمة مع فريقه باريس سان جرمان أمام بوروسيا دورتموند، مساء الثلاثاء.
وودع الفريق الفرنسي ونجمه مبابي بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بعد الهزيمة صفر-1 أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وصفر-2 في مجموع اللقاءين.
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ولم ينجح النجم الفرنسي في فرض نفسه خلال المواجهتين أمام بوروسيا دورتموند، وظهر بشكل مخيب لآمال جماهير باريس التي أملت بالوصول لنهائي البطولة، بالموسم الأخير لمبابي في العاصمة الفرنسية.
وانهالت صحيفة ليكيب بقسوة على مبابي، وفي تقييمها للاعبين، منحته درجة 2 من 10، وهي أقل درجة تمنح في المباراة.
وعلقت الصحيفة على أداء مبابي: "مباراته الأخيرة مع باريس في دوري أبطال أوروبا بدت وكأنها كابوس".
وأضافت بقسوة: "تم تحييد المهاجم على الجانب الأيسر، وكان، لفترة طويلة، هشا من الناحية الفنية بشكل لا يصدق. سيطر المدافع الألماني ماتس هوميلز عليه في المباراة".
واستكملت: "أخطأ في تسديدته من مسافة قريبة (الدقيقة 36) وأضاع فرصة سانحة سددها بالعارضة (الدقيقة 86). خطورته كانت محدودة. أداءه "قليل جدا" بالنسبة للاعب ينافس على جائزة الكرة الذهبية". (سكاي نيوز عربية)
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