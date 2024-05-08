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رياضة

بشأن "الديربي" ضد الهلال.. النصر يتقدم بطلب خاص

Lebanon 24
08-05-2024 | 10:25
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قدم مجلس إدارة نادي النصر، طلبا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن لقاء "الديربي" ضد ضيفه الهلال، يوم الجمعة 17 أيار الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ32 من دوري "روشن".

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي النصر طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام جاره الهلال، التي ستقام على ملعب "الأول بارك".
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ويتصدر نادي الهلال وفقا لإحصاءات صحيفة "الرياضية"، قائمة أكثر الأندية التي استقدمت حكاما أجانب لإدارة مبارياتها في الموسم الجاري (2023-2024)، بواقع 30 مباراة.

ويأتي النصر في المركز الثاني بين الأندية التي اعتمدت على حكام أجانب هذا الموسم، بواقع 14 مباراة.
 
ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، قبل مباراته أمام مضيفه الأخدود، يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري "روشن".

بينما يتربع نادي الهلال على عرش الصدارة برصيد 86 نقطة، ويكيفه التعادل فقط في مباراته المقبلة أمام ضيفه الحزم، يوم السبت المقبل، للتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم. (روسيا اليوم) 
 
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