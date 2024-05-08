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رياضة

لماذا بكى حكم مواجهة سان جيرمان ودورتموند؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 12:30
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كشفت تقارير صحفية عن سر دخول دانييلي أورساتو، الحكم الذي أدار مواجهة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، مساء أمس، في نوبة بكاء عقب انتهاء المباراة.

 وتأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه 1-0 على مضيفه باريس سان جيرمان بفضل هدف ماتس هوملز، ، ليفوز 2-0 في مجموع المباراتين.

 وسيخوض دورتموند مواجهة النهائي، الذي يستضيفه ملعب "ويمبلي" في الأول من حزيران المقبل، أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ التي تقام، مساء اليوم، بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.

 ورصدت الكاميرات الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو وهو يذرف الدموع مع إطلاق صافرة النهاية.

ووفقا لموقع losblancoslive، فإن مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند كانت آخر مواجهة سيديرها أورساتو في دوري أبطال أوروبا قبل الاعتزال.

 وسيدير أورساتو البالغ 48 عاما، مباريات يورو 2024 وستكون تلك آخر بطولة في مسيرته قبل أن يعلق صافرته.

 وبدأ أورساتو التحكيم عام 2010 وأدار مباريات في كؤوس العالم وبطولات اليورو.

 وخلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، تعرض لانتقادات من قبل قائد كرواتيا لوكا مودريتش عقب خسارته في نصف النهائي أمام الأرجنتين، ووصفه لاعب الوسط بأنه "واحد من أسوأ الحكام" ووصم أداءه بأنه "كارثة".

 ويعتبر أورساتو واحد من 18 حكما من جميع أنحاء أوروبا سيشاركون في بطولة اليورو في ألمانيا هذا الصيف.

( روسيا اليوم)
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