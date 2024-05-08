بأعلى سعر.. "منديل ميسي" للبيع

أعلنت دار "بونهامز" البريطانية للمزادات، الأربعاء، طرح منديل ورقي للبيع يعود إلى عام 2000، ويعد أول وعد تعاقدي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع فريق برشلونة الإسباني.

وكشفت "بونهامز" عن أن سعر المنديل سيبدأ من 350 ألف يورو، وستستمر فترة عرضه حتى 10 أيار الجاري.

وتعود قصة المنديل الورقي للنجم ميسي عندما اكتشفه برشلونة الإسباني، وهو في الـ13 من عمره، لكن لم يكن الجميع في النادي مقتنعين بمؤهلاته، ما أثار نفاد صبر والد اللاعب حتى هذا اللقاء، في 14 كانون الأول 2000، بأحد نوادي التنس في برشلونة، بين كارليس ريتشاك، المدير الرياضي للنادي الكاتالوني، والوكيلين جوزيب مينجيّا وهوراسيو جاجيولي.

ولتأكيد اهتمام برشلونة، كتب كارليس ريتشاك، وقتها بالحبر الأزرق، على منديل بسيط، أنه "يقبل، تحت مسؤوليته، وعلى الرغم من أي آراء متباينة، بالتعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط احترام المبالغ المتفق عليها".

وتم إبرام عقد رسمي لاحقا، بين ليونيل ميسي وبرشلونة، لكن الوكيل الأرجنتيني جاجيولي احتفظ بهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عاما تقريبا، الذي قرر بيعه في المزاد. (روسيا اليوم)