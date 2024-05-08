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رياضة

الرياضي اللبناني بطلاً لغربي آسيا في بطولة وصل

Lebanon 24
08-05-2024 | 16:45
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احتفظ الرياضي بيروت بقلبه بطلا لمنطقة الغرب في دوري ابطال غرب آسيا في كرة السلة "وصل" التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة السلة بإشراف الاتحاد الدولي "فيبا"، بعدما حسم سلسلة الدور النهائي وصيفه غوركان الايراني 2 - 1، بفوزه عليه في المباراة الثالثة الفاصلة 100 - 78، التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

 وتستضيف قطر، بحسب مصادر صحافية، دور الثمانية "فاينال 8" من البطولة، والتي يشارك فيها من غرب القارة الرياضي بيروت وغوركان والحكمة بيروت، الى الكويت الكويتي بطل مجموعة الشرق ووصيفه المنامة البحريني حاما اللقب الموسم الماضي وغيرهما.

( الوكالة الوطنية)
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