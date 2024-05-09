قبل نزال "حلبة النار".. آل الشيخ يكشف عن ساعة فخمة خاصة بالحدث (فيديو)

أناقه وجمال لساعة مصممه لنزال تاريخي بين تايسون فيوري وأوليكساندر أوزيك 🔥
تحفة فنية صاغها Jacob & Co لتتزين بجوهر الجمال وروح #RingOfFire
وسيكون المزاد في Sotheby's وستعود أرباح المزاد لصالح جمعية Make-A-Wish International#RiyadhSeason#BigTime
pic.twitter.com/LK5zYmF61s
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 7, 2024
أناقه وجمال لساعة مصممه لنزال تاريخي بين تايسون فيوري وأوليكساندر أوزيك 🔥
تحفة فنية صاغها Jacob & Co لتتزين بجوهر الجمال وروح #RingOfFire
وسيكون المزاد في Sotheby's وستعود أرباح المزاد لصالح جمعية Make-A-Wish International#RiyadhSeason#BigTime
pic.twitter.com/LK5zYmF61s