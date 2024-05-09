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رياضة

قبل نزال "حلبة النار".. آل الشيخ يكشف عن ساعة فخمة خاصة بالحدث (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2024 | 00:28
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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، طرح في المزاد ساعة يد مصممه لنزال تاريخي بالملاكمة للوزن الثقيل "حلبة النار".

ومن المقرر إقامة نزال من العيار الثقيل بين بطلي العالم للملاكمة للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، يوم 18 مايو الجاري.

ونشر تركي آل الشيخ صورة للساعة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، وعلق عليها: "أناقة وجمال لساعة مصممة لنزال تاريخي بين تايسون فيوري وأوليكسندر أوسيك".(روسيا اليوم)
 
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المصدر: روسيا اليوم
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