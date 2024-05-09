موعد نهائي من ريال مدريد للإعلان عن صفقة مبابي





ويحق لمبابي منذ شهر كانون الثاني الماضي التوقيع لأي فريق، خاصة أنه دخل الفترة الحرة في عقده، علما بأن عقده ينتهي مع باريس سان جيرمان في شهر حزيران المقبل.

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وحدث اتفاق بين مبابي وريال مدريد، بعد مفاوضات طويلة جمعت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وفايزة العماري والدة النجم الفرنسي.



ومن المتوقع أن يعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان وانتقاله لريال مدريد في شهر أيار المقبل، بعد الانتهاء فعليا من معرفة مصير فريقه الفرنسي، في البطولات التي ينافس عليها. انتهت بالفعل تفاصيل صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.ويحق لمبابي منذ شهر كانون الثاني الماضي التوقيع لأي فريق، خاصة أنه دخل الفترة الحرة في عقده، علما بأن عقده ينتهي مع باريس سان جيرمان في شهر حزيران المقبل.وحدث اتفاق بين مبابي وريال مدريد، بعد مفاوضات طويلة جمعت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وفايزة العماري والدة النجم الفرنسي.ومن المتوقع أن يعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان وانتقاله لريال مدريد في شهر أيار المقبل، بعد الانتهاء فعليا من معرفة مصير فريقه الفرنسي، في البطولات التي ينافس عليها.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء، تعرض باريس سان جيرمان للإقصاء من دوري أبطال أوروبا، قد يؤدي إلى كشف المزيد من التفاصيل عن مستقبل كيليان مبابي.



وأشارت إلى أن في ريال مدريد هناك صمت تام عن التفاصيل المتعلقة في صفقة كيليان مبابي، والبعض يتوقع أن النادي واللاعب لن يعلنا عن أي شيء رسمي لحين انتهاء مسابقة دوري الأبطال وذلك كإحترام لجميع الأطراف. (سعودي سبورت)