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رياضة

بعد الموقعة المثيرة.. إليكم أبرز أرقام ريال مدريد وبايرن ميونيخ المُحققة

Lebanon 24
09-05-2024 | 04:18
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شهدت القمّة المثيرة التي جمعت ريال مدريد بضيفه بايرن ميونيخ العديد من الأرقام الملفتة.
وعبر ريال مدريد إلى المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بايرن ميونيخ 2-1 في إياب نصف النهائي الأربعاء على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.
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وتأهّل الملكي للمباراة الختامية لأمجد الكؤوس الأوروبية بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3) بعد أن حسم التعادل (2-2) نتيجة مباراة الذهاب.

وضرب الفريق الملكي موعداً مع بوروسيا دورتموند في النهائي.
وفيما يلي أبرز أرقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ :
- ريال مدريد يتجنب الخسارة في أول 12 مباراة يخوضها في موسم من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.
- أول خسارة لتوماس توخيل في الدور نصف النهائي في جميع المسابقات الرسمية خلال مسيرته التدريبية.
- ريال مدريد يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 18 في تاريخه.
- بايرن ميونيخ يخرج من الدور نصف النهائي في موسمين متتاليين لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2016.
- بايرن ميونيخ فشل ببلوغ النهائي في 5 من آخر 6 مرات خاض فيها الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا منذ عام 2014.
- ريال مدريد نجح ببلوغ النهائي في آخر 3 مرات واجه فيها بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
- ريال مدريد نجح بالتأهل في جميع المرات السبع التي تعادل فيها ذهابا خارج أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992-1993.
- بايرن ميونيخ فشل بالتأهل في 5 من المرات الست التي تعادل فيها ذهابا على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992-1993.
- بايرن ميونيخ فشل بالتأهل في آخر 5 مرات تعادل فيها ذهابا على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.
- بايرن ميونيخ فشل بالتأهل في 8 من المرات التسع التي فشل فيها بالفوز ذهابا على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992-1993.
- بايرن ميونيخ فشل بالتأهل في آخر 8 مرات فشل فيها بالفوز ذهابا على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.
- كارلو أنشيلوتي يصبح أول مدرب يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 6 مرات.
- كارلو أنشيلوتي يصبح أول مدرب يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع فريقين مختلفين (ميلان وريال مدريد).
- كارلو أنشيلوتي نجح ببلوغ النهائي في 6 من المرات العشر التي خاض فيها الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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