بعد الموقعة المثيرة.. إليكم أبرز أرقام ريال مدريد وبايرن ميونيخ المُحققة

شهدت القمّة المثيرة التي جمعت ريال مدريد بضيفه بايرن ميونيخ العديد من الأرقام الملفتة.

وعبر ريال مدريد إلى المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بايرن ميونيخ 2-1 في إياب نصف النهائي الأربعاء على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

Advertisement

وتأهّل الملكي للمباراة الختامية لأمجد الكؤوس الأوروبية بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3) بعد أن حسم التعادل (2-2) نتيجة مباراة الذهاب.



وضرب الفريق الملكي موعداً مع بوروسيا دورتموند في النهائي.

وفيما يلي أبرز أرقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ :

- ريال مدريد يتجنب الخسارة في أول 12 مباراة يخوضها في موسم من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

- أول خسارة لتوماس توخيل في الدور نصف النهائي في جميع المسابقات الرسمية خلال مسيرته التدريبية.

- ريال مدريد يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 18 في تاريخه.

- بايرن ميونيخ يخرج من الدور نصف النهائي في موسمين متتاليين لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2016.

- بايرن ميونيخ فشل ببلوغ النهائي في 5 من آخر 6 مرات خاض فيها الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا منذ عام 2014.

- ريال مدريد نجح ببلوغ النهائي في آخر 3 مرات واجه فيها بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

- ريال مدريد نجح بالتأهل في جميع المرات السبع التي تعادل فيها ذهابا خارج أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992-1993.

- بايرن ميونيخ فشل بالتأهل في 5 من المرات الست التي تعادل فيها ذهابا على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992-1993.

- بايرن ميونيخ فشل بالتأهل في آخر 5 مرات تعادل فيها ذهابا على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

- بايرن ميونيخ فشل بالتأهل في 8 من المرات التسع التي فشل فيها بالفوز ذهابا على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992-1993.

- بايرن ميونيخ فشل بالتأهل في آخر 8 مرات فشل فيها بالفوز ذهابا على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

- كارلو أنشيلوتي يصبح أول مدرب يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 6 مرات.

- كارلو أنشيلوتي يصبح أول مدرب يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع فريقين مختلفين (ميلان وريال مدريد).

- كارلو أنشيلوتي نجح ببلوغ النهائي في 6 من المرات العشر التي خاض فيها الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. (بي إن سبورتس)