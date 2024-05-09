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رياضة

محاكمة الرئيس السابق لاتحاد الكرة بإسبانيا

Lebanon 24
09-05-2024 | 04:30
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أعلنت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الأربعاء إحالة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس للمحاكمة على خلفية حادثته مع لاعبة المنتخب جيني إيرموسو بعدما قبل أحد قضاتها القضية.
ويواجه روبياليس تهمتي الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب أفعاله المزعومة بعد الواقعة. ويعاقب القانون على الجريمتين بالسجن لمدة عام واحد و18 شهراً على الترتيب.
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وقالت المحكمة العليا إنّها ستحاكم أيضاً المدرب السابق لمنتخب السيدات خورخي فيلدا والمدير الرياضي الحالي للفريق ألبرت لوكي ورئيس قسم التسويق بالاتحاد روبن ريفيرا‭ ‬بتهمة إكراه إيرموسو على القول إن القبلة كانت بالتراضي.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 65000 يورو (69836 دولاراً) لروبياليس في تهمة الاعتداء الجنسي و65000 يورو أخرى يدفعها روبياليس وفيلدا ولوكي وريفيرا بشكل مشترك في تهمة الإكراه.

وللمحكمة العليا صلاحية النظر في القضية لأن المخالفات المزعومة وقعت خارج البلاد. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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