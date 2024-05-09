رسيما.. عرض منديل ميسي للبيع في مزاد علنيّ

بدأت المزايدة اليوم الأربعاء على منديل كتب عليه نادي برشلونة تعهداً بالتعاقد مع ليونيل ميسي البالغ حينها 13 عاماً قبل أن يصبح أحد عظماء كرة القدم لتصل العروض المبكرة إلى ما يقرب من 300 ألف دولار.

وتمّ التوقيع على المنديل في كانون الأول من عام 2000 حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.



وبلغ سعر المزايدة على الوثيقة، التي وصفتها دار مزادات بونهامز البريطانية بأنها "حبر أزرق على منديل شمعي إسباني"، 220 ألف جنيه استرليني (274824 دولارا) بعد وقت قصير من فتح المزاد وفقاً لموقع الدار على الإنترنت.



وتنتهي المزايدة عبر الإنترنت في 17 أيار ويبلغ السعر الاسترشادي ما بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني. (بي إن سبورتس)