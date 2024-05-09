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رياضة

توخيل يبرر قراراته الغريبة أمام ريال مدريد

Lebanon 24
09-05-2024 | 10:35
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دافع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عن تغيير الثنائي هاري كين وجمال موسيالا، بينما كان فريقه متقدما في النتيجة أمام ريال مدريد (1-0) في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يقلب الملكي الطاولة وينتصر (2-1)، ويبلغ المباراة النهائية.
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وأرجعت الجماهير والنقاد سبب خسارة بايرن المثيرة إلى قرار توخيل، الذي تسبب في أن ينهي بايرن ميونخ الموسم دون أن يحقق أي لقب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.
 
وقال توخيل إنه لم يكن لديه خيار سوى تبديل الثنائي بسبب مشاكل بدنية، كما أن اللاعبين أشارا إلى رغبتهما في الخروج.

وقال توخيل للصحفيين عقب الفشل في التأهل للمباراة النهائية المقررة أمام بوروسيا دورتموند في الأول من حزيران، على ملعب ويمبلي: "بدأنا المباراة بأربعة مهاجمين، واضطروا كلهم للخروج من المباراة". (كووورة) 
 
 
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