فيورنتينا يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي مجدداً

تأهل نادي فيورنتينا الإيطالي إلى نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي (1-1)، في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء الأربعاء.

افتتح لاعب خط الوسط البلجيكي التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم الأرجنتيني لوكاس بيلتران التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وتأهل فريق فيورنتينا إلى المباراة النهائية، بعد تفوقه على منافسه البلجيكي (4-3) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث كان الفريق الإيطالي قد حسم نتيجة لقاء الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى فريق فيورنتينا، الذي خسر نهائي النسخة الماضية لدوري المؤتمر أمام وست هام يونايتد الإنجليزي (1-2)، لأن يكون ثاني فريق إيطالي يحرز لقب البطولة بعد روما، الذي فاز بالنسخة الأولى للمسابقة عام 2022.

وسيكون نادي فيورنتينا على موعد في نهائي النسخة الحالية، يوم 29 مايو الجاري، بالعاصمة اليونانية أثينا، مع الفائز من المواجهة في "المربع الذهبي" بين نادي أولمبياكوس اليوناني وضيفه أستون فيلا الإنجليزي، مساء غد الخميس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أولمبياكوس على أستون فيلا (4-2) في عقر داره، يوم الخميس الماضي، على ملعب "فيلا بارك" بإنجلترا. ( روسيا اليوم)